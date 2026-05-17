Turnier um Oberliga-Aufstieg Erst Jubel, dann riesiger Frust bei den Heli-Frauen
Die Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn denken schon, sie sind durch – aber sie verpassen beim Viererturnier ganz knapp den Aufstieg in die Oberliga.
Die Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn denken schon, sie sind durch – aber sie verpassen beim Viererturnier ganz knapp den Aufstieg in die Oberliga.
„Wir müssen das noch mal genau betrachten und nachfragen, das war nicht klar ersichtlich. Es ist sehr ärgerlich“, sagte Anna Lederle, die Handball-Abteilungsleiterin der SG Hegensberg/Liebersbronn. Vor allem aber war ihr riesige Enttäuschung anzumerken. Was war geschehen: Nach dem letzten Spiel beim Vierer-Turnier um den Aufstieg in die Oberliga in Lichtenstein-Unterhausen jubelten die Berghandballerinnen schon, wurden dann aber jäh ausgebremst. Sie hatten gegen die Gastgeberinnen der SG Ober-/Unterhausen knapp mit 14:15 verloren – und gingen davon aus, dass sie durch wären. Später erfuhren sie, dass entgegen ihrer Annahme nicht das Torverhältnis, sondern wie auch sonst im Handball meistens üblich der direkte Vergleich gilt. Und plötzlich feierten die Spielerinnen von Ober-/Unterhausen.