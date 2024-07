Nach der Euro, ist vor der WM. Und die findet in zwei Jahren in den USA, Mexiko und Kanada statt. Doch bei der jetzt zu Ende gegangenen Amerika-Meisterschaft Copa America zeigten sich nicht nur beim Finale gravierende Mängel.

Tobias Käufer 15.07.2024 - 15:25 Uhr

Eigentlich war alles angerichtet für eine historische Fußballnacht: Doch was sich vor dem Finale der Amerika-Meisterschaft Copa America dieser Tage in Miami abspielte, dürfte nicht nur den FIFA-Verantwortlichen zwei Jahre vor der WM in den USA die Sorgenfalten auf die Stirn treiben.