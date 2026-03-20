Helen Kevric sitzt in einer Loge der Porsche-Arena, als der Mannschaftswettbewerb der Junioren am Freitagvormittag in vollem Gange ist. Der DTB-Pokal steigt in diesem Jahr ohne Deutschlands beste Turnerin aus Ostfildern, die nach einer Knieverletzung an ihrer Rückkehr arbeitet – und nun in ihrem ersten großen Interview seit Bekanntwerden der von zahlreichen ehemaligen und aktiven Turnerinnen öffentlich gemachten Missstände in der Trainingsarbeit am Stuttgarter Kunstturnforum exklusiv über ihre Sicht der Dinge spricht.