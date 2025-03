MTV-Turnerinnen weiter in der Bundesliga? Jetzt steht die Entscheidung

Der MTV Stuttgart hat lange überlegt, ob er weiter Turnerinnen in der Bundesliga an den Start schicken soll. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

Dirk Preiß 27.03.2025 - 16:37 Uhr

Am Donnerstag hat in der Stuttgarter Porsche-Arena der DTB-Pokal begonnen. Rund einen Monat später steht zumindest national ein weiteres wichtiges Turn-Event auf dem Programm: Der erste Wettkampftag der Bundesliga der Frauen. Ob mit oder ohne eine Riege des MTV Stuttgart? Darüber wurde am Kräherwald lange diskutiert.