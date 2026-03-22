Turnstar Helen Kevric: Bezahlt der DTB das Training in Italien?

Toller Erfolg für Timo Eder: Der Turner aus Ludwigsburg war beim DTB-Pokal in Stuttgart nach dem Sieg mit dem deutschen Team beim Mixed-Cup am Samstagabend auch am Sonntag bei seinem Einzelfinale am Boden nicht zu schlagen – der 20-Jährige wurde von den Zuschauern in der Porsche-Arena lautstark gefeiert.

Auch Helen Kevric (MTV Stuttgart) war weiter ein Thema in der Halle. Deutschlands Top-Turnerin, die nach ihrer Knieverletzung an ihrem Comeback arbeitet, trainiert im Zuge der Kündigungen gegen ihre Ex-Coaches am Kunstturnforum inzwischen regelmäßig in Italien – auch, weil sie mit der nun wieder freigestellten Nachfolgerin Aimee Boorman nie zusammengefunden habe, wie sie im Interview mit unserer Redaktion betonte.

Präsident Alfons Hölzl wurde am Sonntag gefragt, ob sich der Deutsche Turnerbund an den Kosten von Helen Kevric rund um die Einheiten in Italien beteilige. „Ich kann keine Geldbeträge nennen“, sagte Hölzl, sprach aber von einem „bescheidenen Umfang“.

Der DTB teilte auf Anfrage unserer Redaktion weiter mit, dass er die Einheiten Kevrics in Form von Zuschüssen für die Reisekosten mitfinanziert – teils aus öffentlichen Mitteln. Offiziell firmiert die Zeit der Athletin aus Ostfildern an einem italienischen Stützpunkt nahe Mailand in der DTB-Abrechnung als „Trainingslager“. An den Kosten für eine Unterkunft oder Trainer beteiligt sich der DTB nicht. Helen Kevric sagte im Interview, dass sie in den Schulferien und ansonsten zehn Tage im Monat in Italien sei. Dort mietet sie dann eine Wohnung an und trainiert unter italienischen Coaches.