Turnstar Helen Kevric Bezahlt der DTB das Training in Italien?
Die Athletin des MTV Stuttgart trainiert im Zuge der Kündigungen gegen ihre beiden Ex-Coaches inzwischen regelmäßig in Italien – wer bezahlt das?
Die Athletin des MTV Stuttgart trainiert im Zuge der Kündigungen gegen ihre beiden Ex-Coaches inzwischen regelmäßig in Italien – wer bezahlt das?
Toller Erfolg für Timo Eder: Der Turner aus Ludwigsburg war beim DTB-Pokal in Stuttgart nach dem Sieg mit dem deutschen Team beim Mixed-Cup am Samstagabend auch am Sonntag bei seinem Einzelfinale am Boden nicht zu schlagen – der 20-Jährige wurde von den Zuschauern in der Porsche-Arena lautstark gefeiert.
Der Skisprung-Weltcup der Frauen und Männer macht Station in Vikersund in Norwegen. Wann gesprungen wird, zu welchen Uhrzeiten die Wettbewerbe stattfinden und wo Fans die Wettkämpfe im Skifliegen live im TV und im Livestream verfolgen können. Das sind die wichtigsten Infos im Überblick.