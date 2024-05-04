Kein Pharaonengrab war bis dahin in so unberührtem Zustand gefunden worden wie das von König Tutanchamun. Der Mann, der den Jahrhundertfund der Ägyptologie machte, wurde dadurch weltberühmt - Howard Carter.
30.10.2025 - 11:35 Uhr
Am 4. November 1922 stieß Howard Carter im Tal der Könige, fünf Kilometer nordwestlich der oberägyptischen Stadt Luxor, auf eine steinerne Treppenstufe. Der britische Archäologe war, ohne es zu diesem Zeitpunkt zu ahnen, auf das Grab des ägyptischen Pharaos Tutanchamun (1332-1323 v. Chr.) gestoßen.