25-Jähriger wegen Falschgeldes in U-Haft

Mindestens 20 Mal soll er Falschgeld in Umlauf gebracht haben. Nun sitzt ein junger Mann deswegen im Gefängnis.

red/dpa/lsw 05.09.2024 - 14:56 Uhr

Weil er Falschgeld in Umlauf gebracht haben soll, ist ein 25-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. In der Wohnung des Mannes im Landkreis Tuttlingen fanden Polizisten eine größere Menge Falschgeld und eine erlaubnispflichtige Waffe, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.