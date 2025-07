48-Jähriger nach Schüssen in einer Bar in U-Haft

Am Samstag fallen Schüsse in einer Bar. Erst fehlt von dem Tatverdächtigen jede Spur. Bis jetzt.

red/dpa/lsw 03.07.2025 - 12:00 Uhr

Nach Schüssen in einer Bar in Tuttlingen ist ein 48 Jahre alter Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen worden. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Gegen ihn werde wegen versuchten Totschlags ermittelt.