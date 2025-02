Die unsichere Fahrweise eines Busfahrers fällt Polizisten in Tuttlingen auf. Sie halten ihn an.

red/dpa 21.02.2025 - 11:38 Uhr

Die Polizei hat in Tuttlingen einen Busfahrer mit einem Atemalkoholwert von zwei Promille aus dem Verkehr gezogen. Zuvor hätten die Beamten bei einer kurzen Hinterherfahrt gesehen, dass der 41-jährige Fahrer eine unsichere Fahrweise an den Tag legte. Die Beamten hielten den Bus am Vorplatz des dortigen Bahnhofs an, wie eine Polizeisprecherin sagte.