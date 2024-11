Ein Jugendlicher bedient sich noch im Supermarkt an der Backwarentheke. Doch ein Quarkbällchen bleibt ihm im Hals stecken. Ein Begleiter kommt zur Rettung.

red/dpa 29.11.2024 - 16:13 Uhr

Ein Jugendlicher soll in einem Supermarkt in Tuttlingen direkt aus der Backwarentheke gegessen haben, wobei ihm ein Quarkbällchen im Hals stecken blieb. In der Not habe sich der 17-Jährige einen Energydrink geschnappt und versucht das Quarkbällchen herunterzuspülen, sagte ein Polizeisprecher. Doch auch dies half in der Atemnot nicht.