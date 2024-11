Streit in einer Bar - Unbekannte werfen Steine

In einer Bar in Tuttlingen gibt es Streit. Ein Mann verlässt das Lokal. Dann fliegen Steine. Eine Person wird am Kopf verletzt.

red/dpa/lsw 04.11.2024 - 17:33 Uhr

Nach einem Streit in einer Tuttlinger Bar sollen Unbekannte einen Mann mit Steinen beworfen und am Kopf verletzt haben. Die Täter nahmen die Steine mit einem Durchmesser von bis zu 15 Zentimetern aus einem Garten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das 30 Jahre alte Opfer habe eine Platzwunde erlitten. Der Mann kam zur Versorgung in ein Krankenhaus. Eine Frau, die ihm zu Hilfe eilte, wurde ebenfalls beworfen, blieb aber unverletzt.