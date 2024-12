Die Live-Übertragungen der Topspiele in der 2. Fußball-Bundesliga wechseln den TV-Sender. Die RTL-Gruppe hat sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Rechte gesichert und löst ab der kommenden Saison den Spartensender Sport1 ab, der in der ersten Woche der Auktion der Deutschen Fußball Liga leer ausging. Die RTL-Gruppe und die DFL wollten sich zu dem Thema nicht äußern.

Im Pay-TV bleibt Sky die Heimat der 2. Fußball-Bundesliga. Der Pay-TV-Sender sicherte sich das Paket F. Dieses enthält 275 Live-Spiele, die am Freitag, Samstag und Sonntag gespielt und im Bezahl-Fernsehen gezeigt werden. Zu dem Paket gehören auch 98 Konferenzen.

Lesen Sie auch

Pakete für das Free-TV

RTL und Sport1 haben weitere Möglichkeiten, Rechte zu erwerben. In der zweiten Woche der Auktion werden von Montag an innerhalb von drei Tagen die Pakete für das Free-TV vergeben. Dazu gehört auch das Paket I mit den Zusammenfassungen der 1. Liga am Samstagnachmittag, die seit vielen Jahren in der „Sportschau“ der ARD laufen.

Am vergangenen Montag begann die DFL damit, die TV-Rechte der Fußball-Bundesliga zu versteigern. In der ersten Woche ging es vor allem um die Pay-TV-Spiele, die den mit Abstand größten Teil der Einnahmen der Bundesliga ausmachen und an Sky und DAZN gingen. Das gesamte DFL-Angebot besteht aus 15 TV-Paketen für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29, die jeweils an die meistbietenden Sender und Medien- aus Unternehmen vergeben werden.