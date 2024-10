Foto: Getty Images via AFP/CHIP SOMODEVILLA

Keine persönlichen Angriffe, dafür viel Inhaltliches: Die Debatte der Vizekandidaten J.D. Vance und Tim Walz unterschied sich deutlich vom Duell Harris vs. Trump. Walz und Vance hatten beide eine Mission: Wählbar fürs andere Lager wirken.

Theresa Schäfer /dpa 02.10.2024 - 08:44 Uhr

Wer auf einen Kracher wie „They’re eating the cats?“ gewartet hatte, für den war das TV-Duell zwischen den Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz und J.D. Vance am Dienstagabend eine Enttäuschung. So moderat war der Ton, dass man, hätte man bei jedem „Da stimme ich Ihnen zu“ ein Kreuzchen gemacht, seine Bingokarte schnell vollbekommen hätte. Überraschend sachlich ging es zwischen dem Demokraten Walz und dem Republikaner Vance zu. Beiden ging es augenscheinlich vor allem um eines: Zivilisiert zu wirken, höflich, wählbar auch für die andere Seite.