Lothar Matthäus berichtet, wie er bei einem Kurztrip auf Skiern folgenschwer stürzte. Wegen einer Operation verpasst die Fußball-Legende auch einen Einsatz als TV-Experte.
21.01.2026 - 17:22 Uhr
Fußball-Legende Lothar Matthäus hat sich bei einem schmerzhaften Sturz auf Skiern verletzt und muss sich deshalb einer Operation unterziehen. Dies sagte der 64-Jährige der „Bild“. Bei Matthäus' Rückkehr nach München diagnostizierte demnach der ehemalige Bayern-Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt einen doppelten Bänderriss.