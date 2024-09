Entertainer Stefan Raab hat sich nach fast zehnjähriger Bildschirm-Abstinenz bei einem Boxkampf gegen Regina Halmich zurückgemeldet. Nach dem Kampf kündigte er seine Rückkehr ins Fernsehen an.

Carolin Klinger 15.09.2024 - 00:37 Uhr

Fast zehn Jahre lang ist Stefan Raab nicht mehr im Fernsehen aufgetreten. Was treibt ihn nun wieder auf die große Bühne zurück? 14 000 Zuschauer im PSD Dome in Düsseldorf und das Publikum vor dem Fernseher wollten es zusammen mit den Moderatoren Elton, Laura Wontorra und Frank Buschmann herausfinden. Spekuliert wurde im Vorfeld viel, doch Stefan Raab war es gelungen, das Geheimnis bis zuletzt zu wahren. Klar war aber von Anfang an: hier geht es um mehr als nur einen dritten Showkampf zwischen der ehemaligen Boxweltmeisterin Regina Halmich und Stefan Raab. Um es vorweg zu nehmen: Raab stieg nicht nur in den Ring, er kehrt tatsächlich zurück auf die Fernsehbühne. Als die Show vorbei war, begann deshalb auch die eigentliche Show: der 57-Jährige verkündete, dass er mit seiner Sendung „Du gewinnst hier nicht die Million“ beim Streamingdienst RTL+ durchstarten will. Los geht es bereits am kommenden Mittwoch. „Ich will mich selbst unterhalten“, begründete er in einer anschließenden Pressekonferenz den Schritt zurück ins Rampenlicht. Mindestens fünf Jahre lang soll die Zusammenarbeit dauern. Fast war in diesem Moment vergessen, dass Raab zuvor nach Punkten gegen Regina Halmich den Boxkampf verloren hatte.