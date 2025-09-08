Gesundes Essen kann schmecken und ist nicht teuer. Das beweisen Profiköche – auch bekannt aus „The Taste“ – mit ihren Ideen. Das sind ihre Rezepte, die Kindern schmecken.

Was gibt’s denn heute? Die Standardfrage hungriger Kinder lässt sich nicht nur mit Spaghetti und Pizza beantworten, damit es dem Nachwuchs schmeckt. Einer, der diese Aussage vermutlich sofort unterschreiben würde, ist Craig Taylor. Der Fernsehkoch (bekannt aus „The Taste“) und selbst Vater von zwei Söhnen bringt Kindern und Jugendlichen das Kochen näher, wie zuletzt auf dem Schulbauernhof Zukunftsfelder in Ortsteil Korntal. Mit dessen Chefkoch Edi Kovaci sowie dem Koch und Influencer Steve Cuisine an seiner Seite hat der Korntal-Münchinger mit jungen Leuten der örtlichen Johannes-Kullen-Schule ein Drei-Gänge-Menü gezaubert.

Gesundes Essen, das schmeckt Foto: Sebastian Kahnert/dpa Gleichwohl, ein Drei-Gänge-Menü muss es nicht sein, damit Kinder am Esstisch beherzt zugreifen – statt mit einem „Bäh, das ess’ ich nicht“ die Arme zu verschränken. Craig Taylor, der Kinder für regionales Gemüse begeistern will, sagt, das gelinge, indem man ihnen „was Cooles“ vorsetzt, gemeinsam einkauft und kocht. Der TV-Koch hat einen Saison-Kalender für Kinder erstellt. Jedes Gemüsegericht hat er selbst entworfen und gezeichnet, QR-Codes führen zu kindgerechten Rezepten.

Influencer und TV-Koch geben Tipps

Zwei kindgerechte Rezepte hat Craig Taylor zur Verfügung gestellt. Auch Edi Kovaci und Steve Cuisine wurden nach entsprechenden Rezepten gefragt. Das Ergebnis sind sechs Mahlzeiten aus regionalen Zutaten, die sich einfach nachkochen lassen, preiswert und gesund sind – und die kleinen und großen Menschen gleichermaßen schmecken.

Diese Rezepte finden sich in der Bildergalerie.

Der gesündere Snack: Knusprige Gemüsechips

Endives au beurre: Geschmorter Chicorée

Gemüsebolognese al la Kovaci

Kürbis-Margarita-Pizza

Potage Crécy: Karottensuppe

Edis vegane Paprikasuppe

Unsere Empfehlung für Sie Tipps von Profis Coole Kochrezepte für heiße Tage Was essen wir heute? Wir stellen in loser Folge Rezepte für jeden Anlass vor. Heute geben wir das Wissen der Landfrauen weiter.

Nicht nur zuhause, auch in Schulen und Kitas ist die Verpflegung immer wieder ein Thema. Die Verpflegung dort ist schließlich ein wesentlicher Bestandteil der Ganztagsbetreuung „und leiste einen bedeutenden Beitrag zur gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen“, teilte die Ditzinger Stadtverwaltung unlängst mit, als die Stadträte über die neuen Verpflegungsgebühren zu entscheiden hatten. Finanziert wird das Essen von Eltern und Stadt. Es geht aber nicht nur um Nahrungsaufnahme: Das Angebot „fördert soziale Kompetenzen, Selbstständigkeit und ein positives Essverhalten“, heißt es.

Steve Cuisine dazu: „Eine gesunde Suppe, da sie reich an Vitaminen, Ballaststoffen und Antioxidantien aus Karotten und Kartoffeln ist, dabei wenig Fett enthält und durch die schonende Zubereitung ihre Nährstoffe weitgehend erhält.“ StZN

Das stellen die Stadträte nicht in Abrede, gleichwohl bot das Thema schon manches Mal Anlass zur Diskussion. Denn die Räte befürchteten eines: Je gesünder das Essen, je hochwertiger die einzelnen Produkte, desto teurer die Mahlzeit. Doch was würden die Eltern noch bezahlen – um die Kinder nicht dauerhaft an den Döner um die Ecke zu verlieren? Die Räte wünschen sich, dass zumindest die Kosten für die Waren erwirtschaftet werden. In Ditzingen ist das Mittagessen Bestandteil aller Angebote mit einer täglichen Betreuungszeit von mehr als sechs Stunden – ob in Kita oder Schule. Die Köche Steve Cuisine, Craig Taylor und Edi Kovaci kennen diese Überlegungen und treten mit ihren Rezeptvorschlägen auch solchen Befürchtungen entgegen.

Alle Rezepte im Internet

Bei leckeren Rezepten für Kinder wird es nicht bleiben: In loser Folge bringen wir weitere Rezepte für unterschiedliche Anlässe. Im Netz finden Sie diese auf der Seite: www.stuttgarter-zeitung.de/leonberger-kreiszeitung. Zum Auftakt haben uns die Landfrauen ihren Rezepte genannt.