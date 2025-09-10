Chicorée, Paprika, Kürbis: Gesundes Essen kann schmecken und ist nicht teuer. Das beweisen Profiköche – auch bekannt aus „The Taste“ – mit ihren Ideen. Sie zeigen uns sechs Rezepte, die Kindern schmecken.

Was gibt’s denn heute? Die Standardfrage hungriger Kinder lässt sich nicht nur mit Spaghetti und Pizza beantworten, damit es dem Nachwuchs schmeckt. Einer, der diese Aussage vermutlich sofort unterschreiben würde, ist Craig Taylor. Der Fernsehkoch (bekannt aus „The Taste“) und selbst Vater von zwei Söhnen bringt Kindern und Jugendlichen das Kochen näher, wie zuletzt auf dem Schulbauernhof Zukunftsfelder in Ortsteil Korntal. Mit dessen Chefkoch Edi Kovaci sowie dem Koch und Influencer Steve Cuisine an seiner Seite hat der Korntal-Münchinger mit jungen Leuten der örtlichen Johannes-Kullen-Schule ein Drei-Gänge-Menü gezaubert.

Gleichwohl, ein Drei-Gänge-Menü muss es nicht sein, damit Kinder am Esstisch beherzt zugreifen – statt mit einem „Bäh, das ess’ ich nicht“ die Arme zu verschränken. Craig Taylor, der Kinder für regionales Gemüse begeistern will, sagt, das gelinge, indem man ihnen „was Cooles“ vorsetzt, gemeinsam einkauft und kocht. Der TV-Koch hat einen Saison-Kalender für Kinder erstellt. Jedes Gemüsegericht hat er selbst entworfen und gezeichnet, QR-Codes führen zu kindgerechten Rezepten.

Influencer und TV-Koch geben Rezept-Tipps für Kinder

Zwei kindgerechte Rezepte hat Craig Taylor zur Verfügung gestellt. Auch Edi Kovaci und Steve Cuisine wurden nach entsprechenden Rezepten gefragt. Das Ergebnis sind sechs Mahlzeiten aus regionalen Zutaten, die sich einfach nachkochen lassen, preiswert und gesund sind – und die kleinen und großen Menschen gleichermaßen schmecken.

Rezept 1 – Der gesündere Snack: Knusprige Gemüsechips

Zutaten: 1 Karotte, 1 kleine Rote Bete, 1 kleine Pastinake, 1 Selleriekopf, 1 EL Olivenöl, 1 Prise Salz

Foto: STZN

Rezept 2 – Endives au beurre: Geschmorter Chicorée

Zutaten: 1,5 bis zwei Chicoréeknospen, Butter, bei Bedarf Speck oder Schinken, Salz, Zitrone

Foto: StZN

Rezept 3 – Gemüsebolognese al la Kovaci

Gemüse: 3 Zucchini, 2 Auberginen, 1 Zwiebel, 3 bis 4 Knoblauchzehen

3 Zucchini, 2 Auberginen, 1 Zwiebel, 3 bis 4 Knoblauchzehen Soße: 500 g Tomatensoße (selbst gemacht oder gekauft), Salz, Oregano, Basilikum

Foto: StZN

Rezept 4 – Kürbis-Margarita-Pizza

Teig: 500 g Pizzamehl (Typ 00), 325 ml kaltes Wasser, 2 g frische Hefe, 10 g Salz, 1 EL Olivenöl

500 g Pizzamehl (Typ 00), 325 ml kaltes Wasser, 2 g frische Hefe, 10 g Salz, 1 EL Olivenöl Kürbissauce: 300 g Hokkaido (gewürfelt), 1 kleine Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 2 EL Olivenöl, ca. 70 ml Wasser, Salz, Zucker, Pfeffer, 1 TL Balsamico oder Zitronensaft, frischer Basilikum oder Oregano

300 g Hokkaido (gewürfelt), 1 kleine Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 2 EL Olivenöl, ca. 70 ml Wasser, Salz, Zucker, Pfeffer, 1 TL Balsamico oder Zitronensaft, frischer Basilikum oder Oregano Belag: 150 g Mozzarella (gut abgetropft), 30 g Parmesan (frisch gerieben), etwas Basilikumöl oder Kräuter zum Verfeinern

Foto: StZN

Rezept 5 – Potage Crécy: Karottensuppe

Gemüse: 150 g Karotten, 1 große Kartoffel, 1 Scharlotte oder 1 halbe kleine Zwiebel, 10 g Butter

150 g Karotten, 1 große Kartoffel, 1 Scharlotte oder 1 halbe kleine Zwiebel, 10 g Butter Brühe: 500 ml Kalbs-, Hühner- oder Gemüsebouillon (oder Wasser mit Bouillonwürfel), Salz, Pfeffer, eine Prise Zucker, Petersilie und Kerbel (wenn vorhanden)

Foto: StZN

Rezept 6 – Edis vegane Paprikasuppe

Gemüse: 200 g Karotten, 200 g Kartoffeln (mehlig kochend), 300 g Paprika

200 g Karotten, 200 g Kartoffeln (mehlig kochend), 300 g Paprika Brühe: 1,5 bis 2 Liter Wasser (je nachdem wie dick die Suppe werden soll), Salz, Pfeffer, Oregano, Olivenöl

Foto: StZ

Nicht nur zuhause, auch in Schulen und Kitas ist die Verpflegung immer wieder ein Thema. Die Verpflegung dort ist schließlich ein wesentlicher Bestandteil der Ganztagsbetreuung „und leiste einen bedeutenden Beitrag zur gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen“, teilte die Ditzinger Stadtverwaltung unlängst mit, als die Stadträte über die neuen Verpflegungsgebühren zu entscheiden hatten. Finanziert wird das Essen von Eltern und Stadt. Es geht aber nicht nur um Nahrungsaufnahme: Das Angebot „fördert soziale Kompetenzen, Selbstständigkeit und ein positives Essverhalten“, heißt es.

Das stellen die Stadträte nicht in Abrede, gleichwohl bot das Thema schon manches Mal Anlass zur Diskussion. Denn die Räte befürchteten eines: Je gesünder das Essen, je hochwertiger die einzelnen Produkte, desto teurer die Mahlzeit. Doch was würden die Eltern noch bezahlen – um die Kinder nicht dauerhaft an den Döner um die Ecke zu verlieren? Die Räte wünschen sich, dass zumindest die Kosten für die Waren erwirtschaftet werden. In Ditzingen ist das Mittagessen Bestandteil aller Angebote mit einer täglichen Betreuungszeit von mehr als sechs Stunden – ob in Kita oder Schule. Die Köche Steve Cuisine, Craig Taylor und Edi Kovaci kennen diese Überlegungen und treten mit ihren Rezeptvorschlägen auch solchen Befürchtungen entgegen.

Alle Gemüse-Rezepte für Kinder im Überblick

Bei leckeren Rezepten für Kinder wird es nicht bleiben: In loser Folge bringen wir weitere Rezepte für unterschiedliche Anlässe. Zum Auftakt haben uns die Landfrauen ihren Rezepte genannt.