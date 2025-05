In dem sehenswerten Galicien-Krimi „Die Tote vom Jakobsweg“ in der ARD spielt naturgemäß auch die Religion eine erhebliche Rolle.

Tilmann P. Gangloff 20.05.2025 - 14:44 Uhr

Die internationalen Donnerstagskrimis im Ersten spielen in der Regel an Orten oder in Gegenden, die keiner Erklärung bedürfen: Barcelona, Zürich, Masuren, Kroatien; und so heißen sie dann auch. Daher lautete der Arbeitstitel dieses möglichen Auftakts zu einer weiteren Reihe „Der Galicien-Krimi“. Dass die ARD-Tochter Degeto davon Abstand genommen hat, lässt sich leicht nachvollziehen, zumal die Verwechslungsgefahr mit Galizien (heute zum Teil in Polen, zum Teil in der Ukraine) allzu groß ist. Galicien befindet sich im nordwestlichen Spanien.