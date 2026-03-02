Der fünfte Film aus der sehenswerten RTL-Reihe „Behringer und die Toten“ mit Antoine Monot und Cosima Henman überrascht.
02.03.2026 - 14:37 Uhr
Frau Perchta ist eine jener germanischen Sagengestalten, mit denen Eltern einst ihren nichtsnutzigen Kindern Angst einjagten. Auf Bildern erscheint janusköpfig: vorne Schönheit, hinten Hexe. Antonia Wimmer hat zwar nur ein Gesicht, aber womöglich verbirgt sich hinter ihrem ansprechenden Antlitz ein Abgrund – zumal sich in ihren Schilderungen Ungereimtheiten auftun, wodurch die Witwe des toten Museumsdirektors zum Kreis der Verdächtigen zählt. Aber die Wahrheit ist viel komplizierter.