TV Oeffingen Fußball Maldin Ymeraj geht – „Der beste Fußballer, dem ich begegnet bin“, sagt Krak
Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen verlieren aus privaten Gründen ihren besten Torschützen. Erste Zugänge sind derweil fix.
Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen verlieren aus privaten Gründen ihren besten Torschützen. Erste Zugänge sind derweil fix.
Eine turbulente Saison liegt hinter den Landesliga-Fußballern des TV Oeffingen. Kaum weniger stürmisch ist die Wechselperiode in der Sommerpause. Außer den bekannten Abgängen – Kevin Kloos, Nektarios Tsouloulis, Mardoche Benjamin Calemba (alle FV Löchgau), Torwart Kerim Redzepovic (SKV Rutesheim), Mehmet Uckan (Germania Bietigheim) und Luis Feyhl (TSV Heimerdingen) – wird auch Maldin Ymeraj den TVOe verlassen. Den ehemaligen albanischen Fußballprofi zieht es jedoch nicht in eine höhere Liga, der 31-Jährige wechselt als Spielertrainer zum FC Reka Stuttgart in die Kreisliga B.