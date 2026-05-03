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  6. Klarer Sieg in Überzahl: „Wir hätten auch gegen elf Haller gewonnen“

TV Oeffingen Landesliga Klarer Sieg in Überzahl: „Wir hätten auch gegen elf Haller gewonnen“

TV Oeffingen Landesliga: Klarer Sieg in Überzahl: „Wir hätten auch gegen elf Haller gewonnen“
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Kevin Kloos bereitet das 1:0 vor und trifft später selbst zum 3:0 für den TVOe. Foto: Eva Herschmann

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen holen am Sonntag im Heimspiel gegen den SSV Schwäbisch Hall die nächsten drei Punkte – 4:0 (2:0).

Mit einem überzeugenden 4:0-Heimsieg (2:0) gegen den SSV Schwäbisch Hall hat der Fußball-Landesligist TV Oeffingen einen weiteren Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Trainer Haris Krak war zufrieden, dass die Mannschaft den Auswärtserfolg beim SV Kaisersbach eine Woche zuvor mit einer guten Leistung bestätigen konnte. Sowohl im Angriff als auch in der Abwehr agierten die Platzherren am Sonntag im Sami-Khedira-Stadion konzentriert und diszipliniert.

 

„Die drei Punkte sind für uns in unserer Lage sehr wichtig“, sagte der 46-jährige TVOe-Coach. Dass das Ergebnis und der Spielverlauf so deutlich waren, liege daran, dass die Mannschaft präsent gewesen sei und konsequent agiert habe. „Genauso müssen wir unsere Heimspiele immer gestalten.“

Nektarios Tsouloulis eröffnet den Torreigen des TV Oeffingen

Die Oeffinger ließen vom Anpfiff an keinen Zweifel daran, dass sie den SSV Schwäbisch Hall einschnüren wollten, um sich selbst Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Mit schnellem Passspiel öffneten sie Freiräume für Vorstöße in Richtung von Gästekeeper Yannik Pauels – und nutzten sie auch. In der 16. Minute erzielte Nektarios Tsouloulis nach Vorarbeit von Kevin Kloos das 1:0 für den bereits zu diesem frühen Zeitpunkt klar dominierenden TVOe.

Maldin Ymeraj erhöhte mit einem genauen Distanzschuss auf 2:0 (24. Minute). „Danach sind wir ein wenig zu passiv geworden, aber das war die einzige Phase im gesamten Spiel, in der wir nicht mit voller Kraft und Konzentration agiert haben“, sagte Haris Krak.

Dogukan Kaplan fliegt mit Gelb-Rot vom Platz

Nach dem Seitenwechsel gingen die Gastgeber wieder mit Schwung an die Sache heran, und Kevin Kloos traf zum 3:0 (51.). Weil die Haller im Vorfeld des Tors eine Abseitsstellung ausgemacht haben wollten, bildete sich um Schiedsrichterin Sarah Fahrer eine große weiße Spielertraube. Besonders Dogukan Kaplan beschwerte sich lautstark und wurde dafür von der Unparteiischen verwarnt. Der 24-jährige Mittelfeldspieler wollte sich aber partout nicht beruhigen, und nach einem weiteren lauten Wortgefecht schickte Fahrer den Spieler mit Gelb-Rot vom Platz (51.).

Dass der SSV Schwäbisch Hall fortan mit einem Mann weniger auf dem Feld stand, war nicht ausschlaggebend. Die Partie war längst entschieden, und das 4:0 von Leonis Memaj (78.) spiegelte die Dominanz der Oeffinger auf dem Platz wider. „Wir hätten auch gegen elf Haller gewonnen“, sagte Krak.    TV Oeffingen: Haug – Bren, Gorica, Hashani - Uckan, Zeneli (84. Broos), Memaj, Feyhl (87. Al-Dosakee) – Kloos (68. Rakic), Ymeraj.

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