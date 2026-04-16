TV Oeffingen, SV Fellbach Vielleicht das vorerst letzte Stadtderby
Die Verbandsliga-Handballer des TV Oeffingen und des SV Fellbach treffen sich am Samstag, 20 Uhr, in Oeffingen zum nächsten Stadtderby.
Die Verbandsliga-Handballer des TV Oeffingen und des SV Fellbach treffen sich am Samstag, 20 Uhr, in Oeffingen zum nächsten Stadtderby.
Wenn immer wieder davon die Rede ist, dass Stadtderbys besondere Spiele seien, könnte das Hinspiel als Zeuge gelten. Die Handballer des SV Fellbach hatten Mitte Dezember des vergangenen Jahres in der heimischen Zeppelinhalle gegen den Nachbarn TV Oeffingen 50 Sekunden vor Schluss mit 32:30 geführt, dann aber noch mit 32:33 verloren. Den Gästen um Fynn Fröschle gelangen tatsächlich noch – mit gütiger Hilfe des Gegners – drei Tore in der Schlussphase.