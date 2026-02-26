In der ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ geht es in der letzten, entscheidenden Frage nicht um die Wurst – sondern um den Leonberger Hund. Mit seiner Antwort liegt Möhring daneben.

Für Leonberger Zuschauer war es wahrscheinlich einer jener Momente, in dem man am liebsten die Antwort direkt ins Studio gebrüllt hätte: In der ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ vom 25. Februar drehte sich in der entscheidenden, letzten Masterfrage alles um Haustiere. Genauer darum, welche Hunderasse nach einer deutschen Stadt benannt ist. A: Leonberger, B: Pinscher, oder C: Broholmer?

In Leonberg dürften bei dieser Frage vor Aufregung spontan alle Sofas gewackelt haben. Denn gemeint sind natürlich die großen, flauschigen Leonberger Hunde, die nach der Stadt im Landkreis Böblingen bei Stuttgart benannt sind. Im Studio musste der Schauspieler Wotan Wilke Möhring, bekannt als stoischer „Tatort“-Ermittler, derweil in den sauren Apfel beißen. Denn den Leonberger kannte er offenbar nicht. Möhring und seine Teamkollegin Clara Hunger entschieden sich für den Broholmer. Diese Hunderasse gibt es zwar auch – ist aber nach einem dänischen Anwesen benannt.

Verzeihen kann man den beiden das natürlich auch als Leonberger Zuschauer. Schließlich stand der Schauspieler mit Wohnsitz in Köln wahrscheinlich auch noch nie am Leonberger Dreieck im Stau, da mag diese Stadt nicht präsent im Kopf sein. Für das Team des „Tatort“-Kommissars bedeutete die falsche Antwort im Quiz aber leider: Kein Preisgeld für die Fans, die mit ihrer Platzwahl zu Beginn der Sendung auf eines der beiden antretenden Teams setzen können.

Mit der richtigen Antwort hätte Wotan Wilke Möhring noch gewinnen können

Dabei war zuvor eigentlich noch alles möglich: Die beiden Teamkapitäne Wotan Wilke Möhring und Bernhard Hoëcker und deren Mitstreiterinnen Zora Klipp und Clara Hunger lagen am Ende der Quizsendung so nah beieinander, dass ein Sieg für Team Möhring noch zu haben gewesen wäre.

Dafür hätte Kontrahent Hoëcker allerdings falsch liegen müssen – denn er hätte das Quiz mit knappen Vorsprung auch dann gewonnen, hätten beide Teams den Leonberger Hund als Antwort gewählt. Und beide Teams hatten auch bis zur letzten Sekunde auf Antwort A getippt, wie Moderator Kai Pflaume in der Sendung erwähnte. Kurz vor Ablauf der Zeit sprang Team Möhring noch auf die Antwort C um.

Freude über die Erwähnung in den Sozialen Medien

In den Sozialen Medien freuen sich die Leonberger derweil über die Erwähnung ihrer Stadt und der nach ihr benannten Hunderasse. „Heimspiel für uns“, kommentiert eine Userin einen Beitrag über die Sendung in einer lokalen Facebook-Gruppe. Und auch ein Vorschlag in Sachen Stadtmarketing fiel dort: „Leonberg sollte das nutzen und Wotan nach Leonberg einladen“, so ein Gruppenmitglied. „Steilvorlage für Imagepflege ohne großen Aufwand.“

Ob Wotan Wilke Möhring eine Einladung wohl annehmen würde? Auf einem der hiesigen Treffen für Inhaber und Fans der Leonberger Hunde könnte er sich zumindest einmal live einen Eindruck von den Vierbeinern machen, die ihm den Sieg bei „Wer weiß denn sowas“ gekostet haben. Und auch abseits davon hat Leonberg einiges zu bieten.