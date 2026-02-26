In der ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ geht es in der letzten, entscheidenden Frage nicht um die Wurst – sondern um den Leonberger Hund. Mit seiner Antwort liegt Möhring daneben.
26.02.2026 - 15:54 Uhr
Für Leonberger Zuschauer war es wahrscheinlich einer jener Momente, in dem man am liebsten die Antwort direkt ins Studio gebrüllt hätte: In der ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ vom 25. Februar drehte sich in der entscheidenden, letzten Masterfrage alles um Haustiere. Genauer darum, welche Hunderasse nach einer deutschen Stadt benannt ist. A: Leonberger, B: Pinscher, oder C: Broholmer?