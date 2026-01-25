Bei den einen gibt es Schweinebäckle und Spätzle, beim anderen Veganes mit Kräuterseitlingen: Am Ende gewinnt Heaven’s Kitchen die schwäbische Ausgabe von „Mein Lokal, dein Lokal“.
25.01.2026 - 13:29 Uhr
In der dritten Januar-Woche machte die TV-Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ in Stuttgart und der Region Station. Jeden Tag stand ein anderes Restaurant im Mittelpunkt des Wettbewerbs. Mit dabei das Lucky am Markt in Waldenbuch, das Heaven’s Kitchen an der Theodor-Heuss-Straße, das Rotenberger Weingärtle, das Keisari im Stuttgarter Osten sowie die Alte Kanzlei in der Innenstadt.