TV-Serie: Call My Agent: Heike Makatsch: „Wer das glaubt, würde mich auch für eine Mörderin halten“

Jürgen Vogel fühlt sich bei Partys an der Bar am wohlsten, Florence Kasumba möchte Marlene Dietrich und nicht Josephine Baker sein, Heiner Lauterbach lobt am liebsten sich selbst, Katja Riemann ist die netteste Frau der Welt, Moritz Bleibtreu weigert sich, sich Botox spritzen zu lassen, um die Rolle im nächsten Film von Christopher Nolan zu bekommen, und Heike Makatsch ist in ihren Agenten Konstantin verliebt. In der großartigen Serie „Call My Agent Berlin“, die an diesem Freitag bei Disney+ startet, spielen Stars sich selbst und machen sich dabei auch über ihr eigenes Image lustig. Wie haben vor der Premiere in Berlin mit Heike Makatsch und Michael Klammer, der ihren Agenten Konstantin spielt, über die Serie gesprochen