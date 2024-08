Malerische Holdergassen in Marbach waren einst das Schmuddelviertel

Noch bis 2. August zeigt der SWR jeden Abend die heimeligen Gassen in der Schillerstadt und erzählt Geschichten ihrer Bewohner.

Karin Götz 02.08.2024 - 10:23 Uhr

Die Holdergassen in der Altstadt von Marbach üben sowohl auf Einheimische als auch auf Besucher von außerhalb einen besonderen Reiz aus. In früheren Zeiten wurden sie vor allem von Weingärtnern und Bauern bewohnt. Viele der Gebäude in den drei parallel verlaufenden Gassen sind klein, eng und haben meist auf der gegenüberliegenden Gassenseite ihre zugehörigen Scheunen.