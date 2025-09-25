Schlagersänger Vincent Gross steht erstmals für eine TV-Rolle vor der Kamera. In «Rote Rosen» spielt er einen überheblichen Influencer – und schildert, was ihn am Set besonders beeindruckt hat.
25.09.2025 - 06:00 Uhr
Lüneburg - Sänger Vincent Gross (29) soll für die ARD-Telenovela "Rote Rosen" in einer Gastrolle als Influencer auftreten. Der Schweizer Musiker absolvierte einen Drehtag und wird in mehreren TV-Szenen vorkommen ‒ mit Sprechtext. "Ich glaube, die sind über meine Instagram-Videos auf mich gekommen", sagte Gross der Deutschen Presse-Agentur. Schauspielerfahrung habe er zuvor nicht gesammelt, "aber ich habe schon immer irgendwie Bock darauf gehabt".