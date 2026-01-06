Noch ist nicht bekannt, wann die nächste Staffel der RTL-Show «Let's Dance» startet. Aber nach und nach werden die ersten Kandidatinnen bekannt. Eine von ihnen träumt schon lange davon.
Köln - Für Moderatorin und Autorin Sonya Kraus erfüllt sich mit der Teilnahme an der Tanzshow "Let's Dance" ein langgehegter Traum. Sie wolle schon seit 20 Jahren teilnehmen, es habe aber nie "in ihre Lebensplanung" gepasst, sagte die 52-Jährige in einem bei Instagram geteilten Video. Jetzt sei aber der perfekte Zeitpunkt. "Ich bin aufgeregt ohne Ende und das als alter Showhase", sagte die Frankfurterin dem Sender RTL, der Anfang dieser Woche mehrere Kandidaten der 19. Staffel verkündete.