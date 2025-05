Im Halbfinale von «Let's Dance» müssen die verbliebenen vier Kandidaten improvisieren - und machen das, was sich die Jury so sehr von ihnen gewünscht hat: Sie tanzen. Nur drei schaffen es ins Finale.

dpa 17.05.2025 - 00:29 Uhr

Köln - Die Finalisten der RTL-Tanzshow "Let's Dance" stehen fest: Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen (37), Schwimmer Taliso Engel (22) und Diego Pooth (21), Sohn der Moderatorin Verona Pooth, kämpfen im laut Moderator Daniel Hartwich ersten rein männlichen Finale um den Titel. Podcasterin selfiesandra wird in dieser Staffel kein "Dancing Star" mehr - sie scheiterte in der elften Folge am Freitagabend im Halbfinale.