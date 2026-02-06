TV-Show Eine Stuttgarter Klasse will die beste Deutschlands werden
Mehr als 300 Schulklassen haben sich beworben. Ganz vorne mit dabei in der TV-Sendung „Die beste Klasse Deutschlands“: die 7c des Stuttgarter Königin-Katharina-Stifts.
Das Klassenzimmer der 7c ist kaum wiederzuerkennen. Die Tische sind zur Seite geschoben, die Klasse versammelt sich um die Tafel. Davor sitzen Mathilda und Ruiqi, beide sind mit Headsets ausgestattet. Ein Ringlicht leuchtet ihnen ins Gesicht, balanciert auf einem Stapel Wörterbücher. Gleich beginnt der Livestream.