Reality-Star Ariel verliert einen ihrer Lieblingsgegenspielerinnen im Dschungelcamp. Und sie stichelt nach Gil Ofarims Unfall in der TV-Show wieder gegen den Sänger.
05.02.2026 - 00:02 Uhr
Murwillumbah - Sie war traurig, aber auch ein bisschen erleichtert: Eva Benetatou (33) ist vom Publikum aus dem Dschungelcamp geworfen worden. Der Reality-Star erhielt in der dreizehnten Folge der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" die wenigsten Zuschauerstimmen. Eva trug es mit Fassung: "Wir waren alle ein supermega geiles Team", sagte sie kurz nach der Verkündung.