An Tag 12 des Dschungelcamps überrascht Sänger Gil Ofarim die Kandidaten mit einem Statement zum Davidstern-Skandal.

dpa 03.02.2026 - 21:04 Uhr

Murwillumbah - In der zwölften Folge des Dschungelcamps hat sich Sänger Gil Ofarim (43) völlig überraschend zum Davidstern-Skandal geäußert und sich unter anderem bei den Bürgern der Stadt Leipzig entschuldigt. "Der Vorfall ereignete sich in Leipzig, aber der Vorfall und alles, was ich dazu sagen darf, hatte nie etwas mit der Stadt Leipzig zu tun", sagte Ofarim in der RTL-Show.