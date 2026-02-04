Im Dschungelcamp sorgt Sänger Gil Ofarim für viel Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend und stürzt in der Dschungelprüfung. Ein Mitcamper muss indes die Koffer packen.

Murwillumbah - Eine Entschuldigung, ein Sturz und ein Rauswurf: In der zwölften Folge des Dschungelcamps hat sich Sänger Gil Ofarim (43) völlig überraschend zum Davidstern-Skandal geäußert. In der Dschungelprüfung rutschte er aus. Schauspieler und Sänger Stephen Dürr (51) erhielt die wenigsten Zuschauerstimmen und ist raus.

Gils Entschuldigung Im Jahr 2021 machte Ofarim deutschlandweit Schlagzeilen, als er sich bei Instagram als Opfer von antisemitischen Äußerungen eines Hotelmitarbeiters darstellte. Später stellten sich diese Vorwürfe als falsch heraus; Ofarim musste seine Darstellung zurücknehmen.

"Der Vorfall ereignete sich in Leipzig, aber der Vorfall und alles, was ich dazu sagen darf, hatte nie etwas mit der Stadt Leipzig zu tun", sagte Ofarim in der neuen Folge der RTL-Show.

"Das hatte nie etwas mit dem Bundesland Sachsen zu tun und es sollte nie so rüberkommen. Wenn dem so ist, dann möchte ich mich entschuldigen bei den Bürgern von Leipzig", sagte der Musiker weiter. "Und alle, die sich trotzdem angesprochen fühlen in Sachsen."

Sturz bei der Dschungelprüfung

Es war nicht der einzige aufsehenerregende Moment um den Sänger in der neuen Folge: Gil rutschte bei der Dschungelprüfung aus und blieb liegen. Es galt, von einem schwimmenden Ponton zu springen und einen Ball zu fangen, um einen Stern zu gewinnen. Gil fiel, als er einen Schritt auf den Ponton machen wollte. Nach dem Sturz kümmerte sich Dschungeldoktor Dr. Bob am Unfallort um den Sänger.

Gil sei eingehend "neurologisch und traumatologisch" untersucht worden, erklärte Dr. Bob im Anschluss. Es habe zwar keine Auffälligkeiten gegeben. Allerdings wollte man sichergehen und habe Gil für eine zweite Meinung zum Röntgen in ein Krankenhaus geschickt.

Bei den Tests in der Klinik sei nichts festgestellt worden, berichtete Dr. Bob im weiteren Verlauf der Folge. Und so kehrte auch Gil kurz darauf ins Camp zurück, wo er den anderen Teilnehmern von seinem Aufenthalt erzählte: "Es ist nichts gebrochen, es ist nichts kaputt", sagte Gil. "Glück gehabt." Und er durfte auch etwas anderes essen als nur Bohnen und Reis: ein Bananen-Sandwich, um seine Medikamente zu nehmen, wie er sagte.

Aus für Stephen Dürr

In der elften Folge am Vortag waren die Kandidaten von einem weiteren Rauswurf verschont geblieben. Nun endete für Stephen das Dschungelabenteuer. "Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war eine ganz tolle Reise", sagte er nach der Bekanntgabe des Ergebnisses des Zuschauervotings. Er hätte damit gerechnet, dass er viel früher rausfliegt. Damit kämpfen nun noch acht Kandidaten um die Dschungelkrone.