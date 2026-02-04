Im Dschungelcamp sorgt Sänger Gil Ofarim für viel Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend und stürzt in der Dschungelprüfung. Ein Mitcamper muss indes die Koffer packen.
04.02.2026 - 00:05 Uhr
Murwillumbah - Eine Entschuldigung, ein Sturz und ein Rauswurf: In der zwölften Folge des Dschungelcamps hat sich Sänger Gil Ofarim (43) völlig überraschend zum Davidstern-Skandal geäußert. In der Dschungelprüfung rutschte er aus. Schauspieler und Sänger Stephen Dürr (51) erhielt die wenigsten Zuschauerstimmen und ist raus.