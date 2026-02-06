Endspurt im Dschungelcamp vor dem großen Finale am Sonntag. Gil Ofarim tritt nach seinem Unfall zur nächsten Prüfung an, das Kandidatenfeld lichtet sich weiter - und der Ton wird rauer.

Murwillumbah - Das große Finale im Dschungel ist langsam in Sicht - Hardy Krüger jr. (57) wird dort allerdings nicht mit dabei sein. Der Schauspieler sammelte in der 14. Folge der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" die wenigsten Zuschauerstimmen und muss wenige Tage vor dem Finale am Sonntag die Koffer packen.

Nachdem es in der Folge wieder ordentlich gekracht hatte, gab Hardy seinen Mitcampern kurz nach Bekanntgabe seines Rauswurfs folgenden Rat mit auf den Weg: "Bleibt einfach gechillt. Und hört auf zu streiten." Und so kämpfen nun noch sechs Kandidaten um die Dschungelkrone - unter ihnen auch Gil Ofarim (43), der zwei Tage nach seinem Sturz bei einer Prüfung in die nächste Dschungelprüfung geschickt wurde.

Gil beweist sich in Dschungelprüfung

Dort wartete auf Gil und Bauer Patrick Romer (30) eine weitere der berühmt-berüchtigten Essensprüfungen. Die beiden konnten sich in einer Bäckerei verschiedene Spezialitäten aussuchen, die sie dann verdrücken mussten: Eine Kuhschnauze auf einer Zimtschnecke, zwei Skorpione auf einem Cookie, einen Ziegenpenis in Brezelform und "Pipi Kacka von einem Krokodil", wie Moderatorin Sonja Zietlow sagte. Die beiden schlugen sich tapfer und holten fünf von sieben Sternen.

Ariel, Samira und Simone gegen Gil

Die Freude über die Sterne hielt aber nicht lange: Nach der Prüfung wurde Gil von Reality-Star Ariel (22) und Simone Ballack (49) in die Zange genommen. Für Simone war Gil auf einmal zu gut drauf. "Mir geht's jetzt um die Außendarstellung von dir. Und da hört bei mir der Spaß auf", sagte Simone. Ariel zweifelte indes seine schnelle Genesung an: "Also sorry, er verarscht hier alle."

Früher in der Folge war Ariel auch mit Samira Yavuz (32) auf Gil losgegangen. Auch dort war Gils Verfassung das Thema: "Jeder versucht gerade noch so die letzten Reserven aus sich rauszuholen. Und dann frage ich mich einfach, wie willst du das leisten? Du solltest dich hinlegen und du solltest auskurieren", sagte Samira.

Gil ließ sich von keiner der Attacken aus der Reserve locken. In der Episode am Dienstag war Gil bei einer Dschungelprüfung gestürzt und musste danach ins Krankenhaus. Noch in der Folge wurde Entwarnung gegeben, und Gil kehrte ins Camp zurück.

Simone Ballack gibt Kette mit Asche ihres Sohnes ab

Zu einem weiteren Aufreger kam es in der neuen Folge, als die Camper wegen zu vieler Regelverstöße ihre Luxusartikel abgeben mussten und nur zwei Artikel behalten werden durften. Samira schlug sofort vor, dass Simone die Kette mit der Asche ihres toten Sohnes Emilio behalten darf, die Simone mit ins Dschungelcamp genommen hatte.

Doch es kam anders: Hardy und Hubert Fella (58) wollten ihre Ohrstöpsel behalten, weil sie ohne nicht schlafen können. Simone stellte ihre Kette zur Disposition. Und da weder Hardy noch Hubert dagegen protestierten, gab Simone schlussendlich die Kette ab – sehr zum Ärger von Ariel und Samira. "Ganz, ganz schwache Leistung", fasste Ariel zusammen.

Drei Frauen im Finale?

Angesichts der Sticheleien wundert es kaum, welches Finale sich Samira wünscht: "Ariel Finale, du Finale", sagte sie an Simone gerichtet. "Wenn ich Glück habe, bin ich selber auch im Finale." Simone antwortete darauf: "So, und dann? Drei Weiber im Finale." Und: "Von den Männern sehe ich da auch keinen Finale." Ob es wirklich so kommt, wird sich in den kommenden Tagen entscheiden.