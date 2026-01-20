 
TV Stetten: Handball Zu viele einfache Tore bekommen

TV Stetten: Handball: Zu viele einfache Tore bekommen
1
Moritz Klenk trifft fünfmal, kann die Niederlage seines Teams aber nicht verhindern. Foto: Günter Schmid

Die Landesliga-Handballer des TV Stetten verlieren am vergangenen Samstag beim MTV Stuttgart das letzte Hinrundenspiel mit 31:33 (15:19).

Die Landesliga-Handballer des TV Stetten sind nach der Weihnachtspause mit einer Niederlage in die zweite Saisonphase gestartet. Beim MTV Stuttgart verloren die Gäste um das Trainergespann Moritz Klenk und Volker Schäfer am vergangenen Samstagabend vor rund 150 Zuschauern knapp mit 31:33. „Wir haben hinten zu viele einfache Tore bekommen und vorn zu viele glasklare Chancen nicht verwertet“, sagt Schäfer nach dem letzten Hinrundenspiel, in dem auch die beiden Torwarte Julian Tschirley und Frederik Groeger nicht ihren besten Tag erwischt hatten.

 

Luca Hill trifft vier Siebenmeter, den fünften vergibt er

In Summe dürften es rund 15 Hochkaräter gewesen sein, die der TV Stetten liegen ließ. Darunter auch vier Siebenmeter. Den wohl wichtigsten vergab Luca Hill 39 Sekunden vor der Schlusssirene und beim Stand von 31:32 aus Sicht des TV Stetten, nachdem er viermal zuvor vom Strich erfolgreich gewesen war. Im Gegenzug machte MTV-Spieler Jannik Finkbohner mit seinem achten Treffer den Sieg der Gastgeber perfekt. In der Tabelle ist der TV Stetten auf den fünften Platz zurückgefallen, hat aber nur zwei Punkte Rückstand auf den Zweiten SV Kornwestheim II. Der MTV ist Vierter.

Acht Minuten vor Schluss führt der TVS mit 30:28

Vor allem in den ersten 30 Minuten lief es für die Gäste aus dem Remstal nur suboptimal, sodass beim Stand von 19:15 für den MTV die Seiten gewechselt wurden. Nach der Pause erwischten die Stettener den besseren Start und glichen erstmals wieder in der 42. Minute aus (23:23). Acht Minuten vor Schluss führte der TVS dann sogar mit 30:28. Allerdings blieb er hernach sechs Minuten ohne Torerfolg, sodass die Gastgeber ihrerseits wieder auf 32:30 davonzogen. Der 31. Treffer gelang Hill noch vom Siebenmeterstrich, 25 Sekunden später fand er dann seinen Meister im MTV-Schlussmann.

Am Samstag ist der TVS in Bettringen gefordert

Am kommenden Samstag (20 Uhr, Uhlandhalle Bettringen) spielt der Fünfte bei der neuntplatzierten HSG Bargau/Bettringen. Im Hinspiel haben die Stettener einen 31:26-Heimerfolg verbucht. Und das, obwohl sie seinerzeit sogar fünf Siebenmeter nicht verwandeln konnten.

TV Stetten: Tschirley, Groeger – Moritz Klenk (5), Heueck (5), Hill (5/4), Tertünte (3), Beurer (3), Wiegmann (2), Köhli (2), Paul Klenk (2), Schuhbauer (2/1), Kraatz (1), Siegle (1), Felger, Eißele.

