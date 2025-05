Die Saison ist gelaufen? Von wegen. Der VfB Stuttgart kann im wichtigen Medienranking noch klettern oder fallen. Welche Mannschaften das Hoeneß-Team bei welchen Abschlussplatzierungen überholt und um wie viel Geld es geht.

David Scheu 05.05.2025 - 12:45 Uhr

Zwei Spieltage noch und sechs Punkte Rückstand: Rein theoretisch besteht für die VfB Stuttgart ja noch die Chance, in der Bundesliga ins vordere Tabellendrittel vorzustoßen und sich für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Realistisch betrachtet aber ist der Zug wohl abgefahren – und der Einzug in die Europa League nur noch durch den Sieg im DFB-Pokal-Endspiel am 24. Mai möglich. Sind die letzten beiden Ligaspiele gegen den FC Augsburg an diesem Sonntag (19.30 Uhr) und bei RB Leipzig also reine Nebensache? Allenfalls dazu da, um sich für das große Finale in Form zu bringen? Finanziell auf gar keinen Fall. Denn: In der wichtigen TV-Tabelle kann die Mannschaft von Sebastian Hoeneß von ihrem derzeitigen zehnten Rang je nach Ausgang der laufenden Saison noch klettern oder fallen – wobei es um eine Menge Geld geht.