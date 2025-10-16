Packende Action, atemlose Spannung und urzeitliche Giganten: In diesem Sci-Fi-Blockbuster steht nicht weniger als die Zukunft der Erde auf dem Spiel.

Drei Jahre nach dem Zusammenbruch des Dino-Freizeitparks „Jurassic World“ wagen Owen Grady und Claire Dearing eine riskante Mission. Was als Rettungseinsatz beginnt, entwickelt sich zu einem Kampf gegen skrupellose Gegner – und gegen eine Bedrohung, die weit über die Insel hinausgeht. Am Donnerstag läuft das Action-Spektakel „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ im TV.

Rettungsmission mit explosiven Folgen Als ein Vulkan auf Isla Nublar kurz vor dem Ausbruch steht, wollen Owen und Claire die letzten Dinosaurier retten. Doch hinter der Expedition steckt ein gefährlicher Plan: Jäger wollen die Tiere fangen und versteigern – und damit ein globales Wettrüsten auslösen. Mitten in den Kämpfen um Leben, Macht und Gier stoßen die beiden auf eine Verschwörung, die das Zusammenleben von Mensch und Dino für immer verändern könnte.

Kritiken: Zwischen Spektakel und Story-Schwächen

Die Meinungen über „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ gehen auseinander. Während Kritiker wie Daniel Krüger (Musikexpress) Regisseur J.A. Bayona für seine spektakulären Action-Sequenzen loben, kritisiert der Filmdienst Logiklücken und eine vorhersehbare Handlung.

Auf IMDb erreicht der Film 6,1 von 10 Punkten, bei Rotten Tomatoes liegt er bei 47 % (Kritiker) und 48 % (Publikum). Dennoch gilt die Inszenierung als visuell beeindruckend und emotional mitreißend – besonders in Momenten wie dem Abschied von der Insel.

Wissenswertes & Funfacts

Mit über 1,3 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis gehört der Film zu den erfolgreichsten Blockbustern aller Zeiten.

gehört der Film zu den erfolgreichsten Blockbustern aller Zeiten. Regisseur J.A. Bayona setzte stärker auf Animatronics als seine Vorgänger – für realistischere Dinosaurier.

als seine Vorgänger – für realistischere Dinosaurier. Die Brachiosaurus-Szene beim Vulkanausbruch gilt als eine der emotionalsten der gesamten Reihe .

. Jeff Goldblum kehrt nach über 20 Jahren als Dr. Ian Malcolm zurück.

kehrt nach über 20 Jahren als Dr. Ian Malcolm zurück. Die Dreharbeiten fanden u. a. in Hawaii, London und Wales statt.

Verpasst? Kein Problem

Wer den Dino-Blockbuster im TV verpasst oder das Spektakel erneut erleben möchte, kann den Film auch bequem per Streaming abrufen.

Hier ist der Film verfügbar:

ANZEIGE

Sendetermin

„Jurassic World: Das gefallene Königreich“ läuft am Donnerstag, 16. Oktober, um 20:15 Uhr auf VOX – ein actiongeladener Abend für alle, die Kinoatmosphäre im Wohnzimmer erleben wollen.