Packende Action, atemlose Spannung und urzeitliche Giganten: In diesem Sci-Fi-Blockbuster steht nicht weniger als die Zukunft der Erde auf dem Spiel.
16.10.2025 - 08:32 Uhr
Drei Jahre nach dem Zusammenbruch des Dino-Freizeitparks „Jurassic World“ wagen Owen Grady und Claire Dearing eine riskante Mission. Was als Rettungseinsatz beginnt, entwickelt sich zu einem Kampf gegen skrupellose Gegner – und gegen eine Bedrohung, die weit über die Insel hinausgeht. Am Donnerstag läuft das Action-Spektakel „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ im TV.