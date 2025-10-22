Was passiert, wenn Künstliche Intelligenz die Grenze zwischen Leben und Tod aufhebt? Diese Doku wagt den Blick in eine Zukunft ohne endgültigen Abschied.
22.10.2025 - 11:47 Uhr
Die Dokumentation „Eternal You – Vom Ende der Endlichkeit“ begleitet Start-ups, die mithilfe von KI digitale Avatare Verstorbener erschaffen. Damit sollen Trauernde weiterhin mit ihren Liebsten „sprechen“ können – ein Versprechen zwischen Trost und technischer Grenzüberschreitung. Der Film beleuchtet die Sehnsucht nach Unsterblichkeit, aber auch die ethischen Konflikte, die aus dieser Form der digitalen Wiederauferstehung entstehen. Heute läuft die Doku im TV.