Christian Berkel und Andrea Sawatzki: Er spielt einen zynischen Autor, der unter weiblichem Pseudonym schreibt, sie soll als sein Double eine Auszeichnung für ihn entgegennehmen.
Wenn Andrea Sawatzki und Christian Berkel freitags im „Ersten“ gemeinsame Sache machen, ist das Ergebnis mindestens sehenswert. Mit „Scheidung für Anfänger“ (2019) gelang dem Ehepaar das Kunststück, ein Trennungsdrama aller Tragik zum Trotz vorwiegend heiter wirken zu lassen. „Sportabzeichen für Anfänger“ (2021) war eine witzige Komödie über zwei Alleinerziehende, deren Streit in einen sportlichen Wettstreit eskaliert. In „Entführen für Anfänger“ (2024) rächt sich ein braver Buchhalter für seine Kündigung und entführt die Frau seines Arbeitgebers, aber der will sie gar nicht zurückhaben. „Taxi für zwei“ ist die vorläufige Krönung der gemeinschaftlichen Projekte. In der jüngsten Geschichte ist eine dritte Person allerdings genauso wichtig, denn Verlegerin Caroline Tuta (Lavinia Wilson) bringt die Handlung überhaupt erst ins Rollen. Gregor Basil (Berkel) ist ein notorisch schlecht gelaunter Autor mittelmäßig erfolgreicher Bücher, aber dennoch das Zugpferd eines Kölner Verlags: Seine unter dem Namen Vanessa Fox veröffentlichten Liebesromane sind Bestseller. Als eine kulturbeflissene Mäzenin das jüngste Werk der vermeintlichen Schriftstellerin mit einer hochdotierten Auszeichnung würdigen will, braucht Basil ein Double, das sich für den Abend der Preisverleihung in Vanessa Fox verwandelt: Der Preis ist mit der Bedingung verknüpft, dass die Autorin ihn persönlich in Empfang nimmt; aber wenn die Fan-Gemeinde erfährt, dass sich hinter dem Pseudonym ein alter Griesgram verbirgt, wäre dies das Ende der Erfolgsgeschichte. Eine passende Kandidatin steht sogar schon vor der Tür: Taxifahrerin Elke (Sawatzki) hat ihn zum Verlag gebracht und gleicht der Zeichnung der rothaarigen Vanessa auf den Buchcovern verblüffend. Sie könnte sich sogar vorstellen, vorübergehend in die Rolle zu schlüpfen, doch es gibt ein erhebliches Problem: Sie kann Gregor nicht ausstehen.