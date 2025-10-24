Die 100. Folge des ZDF-Dauerbrenners „Ein starkes Team“ mit Florian Martens konfrontiert Kommissar Garber mit zwei alten Widersachern.
ARD und ZDF hüten in ihren Archiven ungeheure Schätze, von denen sie viel zu wenig Gebrauch machen; und das gilt nicht nur für die allzu raren Wiederholungen klassischer Programmperlen. In langlaufenden Reihen und Serien könnte zum Beispiel deutlich öfter auf frühere Episoden zurückgegriffen werden. Wie ergiebig das sein kann, zeigt der hundertste Fall für das „Starke Team“: Jürgen Pomorin, unter seinem Drehbuch-Alias Leo P. Ard häufigster Autor der Krimis aus Berlin, konfrontiert das Team-Urgestein Otto Garber mit zwei alten Widersachern. Natürlich haben sich die beiden Männer in erster Linie für ein gemeinsames Verbrechen zusammengetan, aber gewissermaßen als Beifang ergibt sich zudem die Möglichkeit, Rache für ihre langen Haftstrafen zu nehmen.