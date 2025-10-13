Die ARD-Serie „Hundertdreizehn“ geht anhand eines Busunfalls der Frage nach, wie viele Personen direkt oder indirekt betroffen sind, wenn ein Mensch tödlich verunglückt.
13.10.2025 - 14:00 Uhr
Schon der Titel weckt Neugier: Was mag es wohl mit der Zahl auf sich haben? Tatsächlich handelt es sich um das Ergebnis einer seriösen wissenschaftlichen Untersuchung: Durchschnittlich 113 Personen sind laut Bundesverkehrsministerium direkt oder indirekt involviert, wenn jemand bei einem Unfall ums Leben kommt. Betroffen sind ja nicht nur Familie und Freundeskreis, sondern auch jene, die den Unfall beobachtet haben oder als Mitglied von Polizei, Feuerwehr und Rettungsteams im Einsatz ist. Von all diesen Menschen erzählt die im Auftrag von WDR und ORF produzierte Serie.