Der TVB Stuttgart besiegt den HC Erlangen in der ausverkauften Porsche-Arena mit 22:17 und geht auf Platz zwölf und einem Zuschauerrekord aus dieser Saison.

Jürgen Frey 07.06.2026 - 17:46 Uhr

Zum fünften Mal in dieser Saison war die Porsche-Arena am Sonntag mit 6212 Zuschauern ausverkauft. Damit kam der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart im Schnitt auf 5085 Besucher – Rekord in der Vereinsgeschichte. Und auch sportlich konnte die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann am letzten Spieltag gegen den HC Erlangen, mit einer enormen Leistungssteigerung nach der Pause, noch etwas Erfreuliches beisteuern – einen 22:17(7:9)-Heimsieg gegen den HC Erlangen.