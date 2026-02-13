Der Abgang hatte sich angedeutet, nun ist er perfekt: Lenny Rubin wird den TVB Stuttgart am Saisonende verlassen. Nachwuchsmann Linus Schmid bleibt dagegen bis 2028.
13.02.2026 - 11:00 Uhr
Nach Torwart Miljan Vujovic, Linksaußen Ivan Snajder (beide Ziel unbekannt) und Rückraumspieler Antonio Serradilla (zurück zum SC Magdeburg) steht beim TVB Stuttgart nun auch ein vierter Abgang am Saisonende definitiv fest: Der Schweizer Nationalspieler Lenny Rubin wird den Handball-Bundesligisten im Sommer verlassen. Der neue Club des 29-Jährigen steht noch nicht fest.