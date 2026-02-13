Der Abgang hatte sich angedeutet, nun ist er perfekt: Lenny Rubin wird den TVB Stuttgart am Saisonende verlassen. Nachwuchsmann Linus Schmid bleibt dagegen bis 2028.

Nach Torwart Miljan Vujovic, Linksaußen Ivan Snajder (beide Ziel unbekannt) und Rückraumspieler Antonio Serradilla (zurück zum SC Magdeburg) steht beim TVB Stuttgart nun auch ein vierter Abgang am Saisonende definitiv fest: Der Schweizer Nationalspieler Lenny Rubin wird den Handball-Bundesligisten im Sommer verlassen. Der neue Club des 29-Jährigen steht noch nicht fest.

Linus Schmid (Mi.) bejubelt mit Max Häfner (li.) und Samuel Röthlisberger den Heimsieg gegen den ThSV Eisenach. Foto: IMAGO/wolf-sportfoto

Linus Schmid aus dem TVB Talent Hub wird dagegen langfristig an den TVB gebunden. Der 19-jährige Rückraumlinke erhält einen Vertrag bis Sommer 2028. Der aus Köngen stammende Rechtshänder kann zudem auch weiterhin via Zweifachspielrecht bei Drittligist TSV Neuhausen/Filder Spielpraxis sammeln.

Für die Saison 2026/27 hat der TVB bereits vier neue Spieler verpflichtet: Torwart Mohamed El-Tayar (HSV Hamburg), Linksaußen Dario Sainz (Abanca Ademar Leon/Spanien), Rückraum-Allrounder Mohamed Amine Darmoul (MT Melsungen) und Abwehrspezialist Philipp Meyer (ThSV Eisenach).

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28, TVB – ThSV Eisenach 33:31.

Termine

Füchse Berlin – TVB (15. Februar, 16.30 Uhr), TVB – TSV Hannover-Burgdorf (22. Februar, 16.30 Uhr), GWD Minden – TVB (1. März, 15 Uhr), TVB – THW Kiel (5. März, 19 Uhr), SC DHfK Leipzig – TVB (15. März, 16.30 Uhr), TVB – TBV Lemgo Lippe (29. März, 16.30 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (2. April, 19 Uhr), Bergischer HC – TVB (12. April, 16.30 Uhr), TVB – SC Magdeburg (26. April, 16.30 Uhr), HSV Hamburg – TVB (3. Mai, 15 Uhr), TVB – Rhein-Neckar Löwen (7. Mai, 19 Uhr), TVB – SG Flensburg-Handewitt (24. Mai., 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (3. Juni, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)