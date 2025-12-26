Wieder nichts in der Fremde! Der TVB Stuttgart scheitert an seiner Abschlusschwäche und verliert bei der MT Melsungen mit 28:33. Kreisläufer Gianfranco Pribetic verlässt den Club.
26.12.2025 - 19:29 Uhr
Der TVB Stuttgart bleibt auch im zehnten Auswärtsspiel dieser Handball-Bundesligasaison sieglos (2:18 Punkte): Die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann unterlag im letzten Spiel des Jahres bei der stark ersatzgeschwächten MT Melsungen mit 28:33 (14:16). „Wir sind super aus der Kabine gekommen, doch dann verballern wir insgesamt einfach viel zu viele freie Bälle“, sagte TVB-Spielmacher Max Häfner, der selbst allein auf sechs Fehlwürfe kam.