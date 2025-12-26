Wieder nichts in der Fremde! Der TVB Stuttgart scheitert an seiner Abschlusschwäche und verliert bei der MT Melsungen mit 28:33. Kreisläufer Gianfranco Pribetic verlässt den Club.

Der TVB Stuttgart bleibt auch im zehnten Auswärtsspiel dieser Handball-Bundesligasaison sieglos (2:18 Punkte): Die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann unterlag im letzten Spiel des Jahres bei der stark ersatzgeschwächten MT Melsungen mit 28:33 (14:16). „Wir sind super aus der Kabine gekommen, doch dann verballern wir insgesamt einfach viel zu viele freie Bälle“, sagte TVB-Spielmacher Max Häfner, der selbst allein auf sechs Fehlwürfe kam.

Insgesamt leistete sich der TVB 17 Fahrkarten. Vor allem in der Schlussviertelstunde fehlte dem Kaufmann-Team die Genauigkeit beim Abschluss. Immer wieder scheiterte man am ungarischen MT-Keeper Kristof Palasics (17 Paraden). Aus einem 21:21 (45.) wurde so innerhalb von acht Minuten ein 23:29-Rückstand (53.). Damit war die Entscheidung in der mit 4491 Zuschauern ausverkauften Kasseler Rothenbach-Halle vorzeitig gefallen.

Am meisten Tore für den TVB erzielten Patrick Zieker (7/1), Simone Mengon (5) und Kai Häfner (5/2). Für das MT-Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo trafen Rückraumriese Dainis Kristopans und Kreisläufer Ruben Marchan (je 6) am besten. „Wir haben ein paar Punkte zu wenig und wissen, was wir im Januar zu tun haben. Im Februar greifen wir an“, versprach Max Häfner.

Der bisherige TVB-Kreisläufer Gianfranco Pribetic wird dann nach Informatonen unserer Redaktion schon längst beim nordmazedonischen Club HC Ohrid unter Vertrag stehen. Der 25-Jährige gehörte schon in Kassel nicht mehr zum Stuttgarter Kader.

Aufstellungen

MT Melsungen: Palasics (17/2 Paraden), Bartucz; Marchan 6 Tore, Enderleit 4, Mandic 1, Sipos 1, Kristopans 6, Ignatow, Drosten 2, Stefansson 3, Arnarsson 3, Guardiola, Eickhoff 1, Kastening 1, Ntanzi 5.

TVB Stuttgart: Kornecki, Vujovic (10/1 Paraden; Max Häfner 3, Serradilla, Lien 2, Snajder 2, Mengon 5, Röthlisberger 1, Schmid, Heydecke, Matzken 1, Zieker 7/1, Kai Häfner 5/2, Rubin 2, Nigg 1

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28.

Termine

TVB – ThSV Eisenach (10. Februar, 19 Uhr), Füchse Berlin – TVB (15. Februar, 16.30 Uhr), TVB – TSV Hannover-Burgdorf (22. Februar, 16.30 Uhr), GWD Minden – TVB (1. März, 15 Uhr), TVB – THW Kiel (5. März, 19 Uhr), SC DHfK Leipzig – TVB (15. März, 16.30 Uhr), TVB – TBV Lemgo Lippe (29. März, 16.30 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (2. April, 19 Uhr), Bergischer HC – TVB (12. April, 16.30 Uhr). (jüf)