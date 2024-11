Am Sonntag bei den Füchsen Berlin feiert Jürgen Schweikardt sein Comeback auf der Trainerbank des TVB Stuttgart. Wo liegen seine Schwerpunkte? Was will er anders machen? Wie geht es mit dem bisherigen Co-Trainer Felix Lobedank weiter?

Jürgen Frey 20.11.2024 - 06:00 Uhr

Anfang der Woche saß Jürgen Schweikardt schon früh am Morgen in seinem Büro. Die Arbeit als Geschäftsführer geht für den neuen Trainer des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart parallel weiter. Natürlich treten durch die Doppelfunktion ein paar Dinge in den Hintergrund, wie etwa die Netzwerkpflege oder die Anbahnung von Sponsorenthemen. „Vielleicht wird ein bisschen etwas mit Blick auf die kommende Saison leiden, aber das komplette Geschäftsstellenteam unterstützt mich, wo es nur geht“, sagt Jürgen Schweikardt.