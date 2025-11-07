TVB Stuttgart: Darum kam Achilleas Toskas erneut nicht zum Einsatz

„Am Ende waren wir auch etwas platt.“ Das sagte Misha Kaufmann, der Trainer von Handball-Bundesligist TVB Stuttgart, nach dem 29:36 (12:17) im DHB-Pokal-Achtelfinalspiel gegen den Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt. Durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Max Häfner und Lenny Rubin gab es nur sehr wenige Wechselmöglichkeiten im Rückraum. Einer jedoch wäre einsatzfähig gewesen, spielte aber nicht: Achilleas Toskas. Der Linkshänder brummte wie so häufig 60 Minuten auf der Bank.

Keine Pause für Kai Häfner Weshalb sich viele in der mit 1921 Zuschauern besetzten Scharrena fragten: Warum kommt der 21-jährige Grieche selbst in einem Pokalspiel, das nach 43 Minuten 17:27 stand und längst entschieden war, nicht zum Einsatz? Schließlich hätte man so dem 36 Jahre alten Dauerspieler Kai Häfner (13 Tore/davon acht Siebenmeter) eine Verschnaufpause verpassen können.

Trainer Misha Kaufman gab darauf folgende Antwort: „Achilleas war mit der griechischen Nationalmannschaft unterwegs und konnte vor dem Spiel nur einmal mit der Mannschaft trainieren. Kai gibt unserem Spiel derzeit wichtige Stabilität und ist unser Ankerpunkt. Diese Stabilität benötigen wir für die kommenden Wochen. Daher haben wir uns entschieden, die Formation so zu lassen.“

Selten auf dem Spielfeld am Ball: Achilleas Toskas Foto: Baumann

Toskas war vor der vergangenen Saison als Nachfolger von Jan Forstbauer (zum HC Oppenweiler/Backnang) vom griechischen Club Bianco Monte Drama zum TVB gekommen und unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Damals sagte Geschäftsführer Jürgen Schweikardt zu der Verpflichtung: „Achilleas gehört auf seiner Position zu den größten Talenten in Europa, der aber natürlich noch Zeit zur Entwicklung braucht. Wir glauben, dass wir ihm die besten Voraussetzungen dafür bieten können, vor allem gemeinsam auf einer Position mit einem so erfahrenen Spieler wie Kai Häfner. Wir sind zuversichtlich, dass er uns nach etwas Eingewöhnungszeit bereits gut wird helfen können.“

In seiner ersten Saison erzielte Toskas immerhin 55 Tore. Davon ist der 1,92-Meter-Mann in dieser Runde weit entfernt. Vor dem kommenden Auswärtsspiel beim ThSV Eisenach (13. November, 19 Uhr) hat er noch keinen einzigen Treffer erzielt.

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23 TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale).

Termine

ThSV Eisenach – TVB (13. November, 19 Uhr), TVB – GWD Minden (20. November, 19 Uhr), HC Erlangen – TVB (28. November, 19 Uhr), TVB – HSG Wetzlar (4. Dezember, 19 Uhr), TVB – SC DHfK Leipzig (7. Dezember, 19 Uhr), THW Kiel – TVB (10. Dezember, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – TVB (14. Dezember, 16.30 Uhr), TVB – VfL Gummersbach (21. Dezember, 16.30 Uhr), MT Melsungen – TVB (26. Dezember, 17.30 Uhr). (jüf)