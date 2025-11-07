TVB Stuttgart Darum kam Achilleas Toskas erneut nicht zum Einsatz
Der TVB Stuttgart klagt über personelle Probleme. Der Linkshänder Achilleas Toskas aber ist fit und kommt dennoch nicht zum Einsatz. Trainer Misha Kaufmann äußert sich.
„Am Ende waren wir auch etwas platt.“ Das sagte Misha Kaufmann, der Trainer von Handball-Bundesligist TVB Stuttgart, nach dem 29:36 (12:17) im DHB-Pokal-Achtelfinalspiel gegen den Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt. Durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Max Häfner und Lenny Rubin gab es nur sehr wenige Wechselmöglichkeiten im Rückraum. Einer jedoch wäre einsatzfähig gewesen, spielte aber nicht: Achilleas Toskas. Der Linkshänder brummte wie so häufig 60 Minuten auf der Bank.