 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Darum kam Achilleas Toskas erneut nicht zum Einsatz

TVB Stuttgart Darum kam Achilleas Toskas erneut nicht zum Einsatz

TVB Stuttgart: Darum kam Achilleas Toskas erneut nicht zum Einsatz
1
Achilleas Toskas (li., neben Gianfranco Pribetic) sitzt beim TVB meistens auf der Bank. Foto: Baumann

Der TVB Stuttgart klagt über personelle Probleme. Der Linkshänder Achilleas Toskas aber ist fit und kommt dennoch nicht zum Einsatz. Trainer Misha Kaufmann äußert sich.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

„Am Ende waren wir auch etwas platt.“ Das sagte Misha Kaufmann, der Trainer von Handball-Bundesligist TVB Stuttgart, nach dem 29:36 (12:17) im DHB-Pokal-Achtelfinalspiel gegen den Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt. Durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Max Häfner und Lenny Rubin gab es nur sehr wenige Wechselmöglichkeiten im Rückraum. Einer jedoch wäre einsatzfähig gewesen, spielte aber nicht: Achilleas Toskas. Der Linkshänder brummte wie so häufig 60 Minuten auf der Bank.

 

Keine Pause für Kai Häfner

Weshalb sich viele in der mit 1921 Zuschauern besetzten Scharrena fragten: Warum kommt der 21-jährige Grieche selbst in einem Pokalspiel, das nach 43 Minuten 17:27 stand und längst entschieden war, nicht zum Einsatz? Schließlich hätte man so dem 36 Jahre alten Dauerspieler Kai Häfner (13 Tore/davon acht Siebenmeter) eine Verschnaufpause verpassen können.

Unsere Empfehlung für Sie

TVB Stuttgart: Jürgen Schweikardt: „Misha Kaufmann kann nicht zaubern“

TVB Stuttgart Jürgen Schweikardt: „Misha Kaufmann kann nicht zaubern“

Das Pokalspiel deckt die Abwehrschwächen des TVB Stuttgart schonungslos auf. Für Geschäftsführer Jürgen Schweikardt ist dies vor den anstehenden Schlüsselspielen aber erklärbar.

Trainer Misha Kaufman gab darauf folgende Antwort: „Achilleas war mit der griechischen Nationalmannschaft unterwegs und konnte vor dem Spiel nur einmal mit der Mannschaft trainieren. Kai gibt unserem Spiel derzeit wichtige Stabilität und ist unser Ankerpunkt. Diese Stabilität benötigen wir für die kommenden Wochen. Daher haben wir uns entschieden, die Formation so zu lassen.“

Selten auf dem Spielfeld am Ball: Achilleas Toskas Foto: Baumann

Toskas war vor der vergangenen Saison als Nachfolger von Jan Forstbauer (zum HC Oppenweiler/Backnang) vom griechischen Club Bianco Monte Drama zum TVB gekommen und unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Damals sagte Geschäftsführer Jürgen Schweikardt zu der Verpflichtung: „Achilleas gehört auf seiner Position zu den größten Talenten in Europa, der aber natürlich noch Zeit zur Entwicklung braucht. Wir glauben, dass wir ihm die besten Voraussetzungen dafür bieten können, vor allem gemeinsam auf einer Position mit einem so erfahrenen Spieler wie Kai Häfner. Wir sind zuversichtlich, dass er uns nach etwas Eingewöhnungszeit bereits gut wird helfen können.“

Unsere Empfehlung für Sie

Frisch Auf Göppingen: Ben Matschke: „So ein Einschlag muss manchmal richtig wehtun“

Frisch Auf Göppingen Ben Matschke: „So ein Einschlag muss manchmal richtig wehtun“

Frisch-Auf-Trainer Ben Matschke spricht über die Hauptunterschiede zur Vorsaison, das Pokal-Aus, den Abgang von Ludvig Hallbäck und seine Ziele mit den Göppinger Handballern.

In seiner ersten Saison erzielte Toskas immerhin 55 Tore. Davon ist der 1,92-Meter-Mann in dieser Runde weit entfernt. Vor dem kommenden Auswärtsspiel beim ThSV Eisenach (13. November, 19 Uhr) hat er noch keinen einzigen Treffer erzielt.

Saison 2025/26

Ergebnisse
TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23 TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale).

Termine
ThSV Eisenach – TVB (13. November, 19 Uhr), TVB – GWD Minden (20. November, 19 Uhr), HC Erlangen – TVB (28. November, 19 Uhr), TVB – HSG Wetzlar (4. Dezember, 19 Uhr), TVB – SC DHfK Leipzig (7. Dezember, 19 Uhr), THW Kiel – TVB (10. Dezember, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – TVB (14. Dezember, 16.30 Uhr), TVB – VfL Gummersbach (21. Dezember, 16.30 Uhr), MT Melsungen – TVB (26. Dezember, 17.30 Uhr). (jüf)

Weitere Themen

Trainer von Allianz MTV Stuttgart: Ist Ihr Team nun Titelfavorit, Konstantin Bitter?

Trainer von Allianz MTV Stuttgart Ist Ihr Team nun Titelfavorit, Konstantin Bitter?

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart führen die Bundesliga nach fünf Spielen mit makelloser Bilanz an – für Coach Konstantin Bitter ist die Situation „nicht ungefährlich“.
Von Jochen Klingovsky
Stuttgarter MMA-Star: Christian Jungwirth: „Ich suche mir keine Busfahrer als Gegner“

Stuttgarter MMA-Star Christian Jungwirth: „Ich suche mir keine Busfahrer als Gegner“

Nach langer Verletzungspause steigt der Stuttgarter MMA-Kämpfer Christian Jungwirth wieder in den Käfig. Im Interview verrät er, wie herausfordernd der Sport für das Familienleben ist.
Von Sascha Maier
DHB-Pokal-Achtelfinale: SG Flensburg-Handewitt erteilt TVB Stuttgart Lehrstunde

DHB-Pokal-Achtelfinale SG Flensburg-Handewitt erteilt TVB Stuttgart Lehrstunde

Aus der Traum für den TVB Stuttgart von der Teilnahme am Final Four um den DHB-Pokal: Im Achtelfinale ist gegen die SG Flensburg-Handewitt Endstation – 29:36.
Von Jürgen Frey
DFB stellt neues Trikot vor: Neues Heimtrikot begeistert Woltemade: Selten eines „cooler“ gefunden

DFB stellt neues Trikot vor Neues Heimtrikot begeistert Woltemade: Selten eines „cooler“ gefunden

Das neue Heim-Trikot des DFB erinnert an WM-Turniere in den 1990ern. Stürmer Woltemade findet das Jersey, das Deutschland auch bei der WM 2026 tragen will, jetzt schon „Weltklasse“.
Stuttgarter bei der Radball-WM: Bernd Mlady führt die perfekte Fernbeziehung

Stuttgarter bei der Radball-WM Bernd Mlady führt die perfekte Fernbeziehung

Obwohl Bernd Mlady und Raphael Kopp 430 Kilometer voneinander entfernt wohnen, sind sie das beste Radball-Duo der Welt. Bei der WM in Göppingen können sie sich nur selbst schlagen.
Von Jochen Klingovsky
Zweite Handball-Bundesliga: Hartmut Mayerhoffer kehrt zur SG BBM Bietigheim zurück

Zweite Handball-Bundesliga Hartmut Mayerhoffer kehrt zur SG BBM Bietigheim zurück

Zweimal führte Hartmut Mayerhoffer die SG BBM Bietigheim in die erste Liga. Zur neuen Saison kehrt der Ex-Coach von Frisch Auf Göppingen zurück zur SG BBM.
Von Jürgen Frey
Handball-Bundesliga: Frisch Auf Göppingen verlängert mit Keeper Julian Buchele

Handball-Bundesliga Frisch Auf Göppingen verlängert mit Keeper Julian Buchele

Frisch Auf Göppingen setzt auf Kontinuität und eigenen Nachwuchs: Torwart Julian Buchele bleibt den Grün-Weißen bis 2028 erhalten. An der Gerüchteküche wird ein Stuttgarter gehandelt.
Von Jürgen Frey
Reitturnier in Stuttgart: Treffen der Olympiasieger in der Schleyerhalle

Reitturnier in Stuttgart Treffen der Olympiasieger in der Schleyerhalle

Das Stuttgarter Reitturnier in der nächsten Woche ist erneut top besetzt. Starten wird unter anderem das deutsche Gold-Trio von Paris – trotz guten Vorverkaufs gibt es noch Tickets.
Von Jochen Klingovsky
Patrick Zieker vom TVB Stuttgart: Zwei Siege bis zum Final Four – „das ist natürlich verlockend“

Patrick Zieker vom TVB Stuttgart Zwei Siege bis zum Final Four – „das ist natürlich verlockend“

Kapitän Patrick Zieker spricht vor dem Pokalspiel des TVB Stuttgart gegen Flensburg über die ungewohnte Heimspielstätte, den 4:16-Punkte-Start, den Trainer und mögliche Zugänge.
Von Jürgen Frey
Stuttgarter Tennisturnier: Weltranglisten-Erste Sabalenka sagt frühzeitig für 2026 zu

Stuttgarter Tennisturnier Weltranglisten-Erste Sabalenka sagt frühzeitig für 2026 zu

Traditionell ist das Turnier in Stuttgart hochkarätig besetzt. Mit Aryna Sabalenka hat sich einer der großen Tennis-Stars bereits frühzeitig zu einer Teilnahme bekannt.
Weitere Artikel zu TVB Stuttgart Jürgen Schweikardt Handball-Bundesliga
 