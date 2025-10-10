TVB Stuttgart: Das steckt hinter dem Aufstieg von Simone Mengon

Simone Mengon muss schmunzeln, wenn er auf seine beiden Trainer angesprochen wird. „Sie sind beide gut, beide speziell, aber irgendwie komplett anders“, sagt der Profihandballer. Beim TVB Stuttgart trainiert ihn Misha Kaufmann (41). In der italienischen Nationalmannschaft Bob Hanning (57). Wobei der zweikampfstarke Spielmacher schon einiges länger mit seinem Vereinscoach zusammenarbeitet, als mit Hanning, dem hauptberuflichen Geschäftsführer des deutschen Meisters Füchse Berlin, der am 19. Oktober (15 Uhr) zum Bundesligaduell in die Porsche-Arena kommt.

Von Kaufmann in Einsenach geprägt Kaufmann hat den 25-Jährigen schon von 2023 bis 2025 beim ThSV Eisenach entscheidend geprägt und nahm ihn dann im vergangenen Sommer mit nach Stuttgart. Unter der Regie von Hanning hat Italiens Handballer des Jahres 2024 erst vier Länderspiele absolviert.

Mengon ist ein sehr reflektierter Mensch, einer der Zuspruch und Vertrauen braucht. Bei Kaufmann hat er das gefunden. „Misha ist die Bezugsperson für Simones Handballdasein. Er hat ihn besser gemacht und macht ihn immer noch besser“, lässt Hanning keinen Zweifel daran, wer den mit Abstand größten Anteil an der Entwicklung des Rechtshänders hat.

Simone (li.) und Marco Mengon bei der WM 2025. Foto: IMAGO/IPA Sport

Für die italienische Auswahl ist Mengon der „Go-to-Guy“. Über ihn laufen die entscheidenden Aktionen. Er ist der Spieler, der in engen und wichtigen Situationen Verantwortung übernimmt. Beim TVB ist dies ähnlich, doch im Verein hat er im Rückraum erfahrene Kräfte wie etwa die Häfner-Brüder Kai und Max, den spanische Champions-League-Gewinner Antonio Serradilla oder den Schweizer Nationalspieler Lenny Rubin neben sich – wenn sie denn alle fit sind.

Genau das ist derzeit das Problem: Rubin fällt wegen seiner Fußgelenksverletzung noch rund vier Wochen aus. Bei Serradilla (Bauchprellung) besteht nur geringe Hoffnung für das Spiel an diesem Sonntag (16.30 Uhr) beim TBV Lemgo Lippe. Samuel Röthlisberger (Daumen-OP) wird im November zurückerwartet, wenn wichtige Aufgaben anstehen, darunter auch das seit Donnerstag feststehende DHB-Pokal-Achtelfinalheimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt (5./6.11.)

Neuzugang müsste Perspektive haben

Doch da für Jonas Truchanovicius (Kreuzbandriss) die Saison komplett gelaufen ist, wird beim TVB über eine Nachverpflichtung zumindest nachgedacht: „Wir schauen uns um, werden aber nur tätig, wenn es perspektivisch Sinn ergibt. Ein Neuzugang müsste uns deutlich mehr weiterhelfen, als unser Nachwuchsmann Linus Schmid“, sagt Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

Simone Mengon im Dress von Italien. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Durch die vielen Ausfälle lastet auch auf Mengon noch mehr Verantwortung. „Simone kann nicht immer überperformen, vor allem wenn er aufgrund unserer Verletzungsproblematik praktisch durchspielen muss“, nahm ihn Schweikardt nach dem 29:31 gegen die MT Melsungen in Schutz, als der 1,90-m-Mann nicht seinen besten Tag erwischte.

Top im Eins-gegen-Eins

Das alles ändert nichts daran: Mengon ist ein absoluter Schlüsselspieler für den TVB und einer der besten Eins-gegen-Eins-Spieler der Liga. Seine Wurfquote liegt bei starken 78 Prozent, doch er liefert auch Assists, holt reihenweise Siebenmeter und Zeitstrafen heraus. Mengon sieht sich noch nicht am Ende seiner Entwicklung, sieht sich und das Team trotz erst 4:10 Punkten auf dem richtigen Weg: „Wir steigern uns, die Automatismen greifen immer besser.“

Mit neun Jahren hat er in Trient mit Handballspielen begonnen. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Marco wechselte er mit 17 Jahren nach Frankreich – in die Handball-Akademie von Montpellier. Von 2017 bis 2020 setzte er dort zum Sprungwurf an, dann ging es für drei Jahre zu Billere HB in die französische zweite Liga, ehe sein Berater Kontakt zum ThSV Eisenach und Misha Kaufmann aufnahm.“

Der Coach hat ihn mit seiner Mentalität geprägt. Wie Kaufmann ordnet auch Mengon seinem Sport bedingungslos alles unter. Er beschäftigt sich weit über das Training hinaus mit Handball. „Er setzt sich sehr lange nach einer Übungseinheit mit dem Training auseinander. Wenn er mit seinem Bruder zusammen ist, dauert die Nachbereitung genauso lange wie das eigentliche Training“, berichtet Hanning von seinen Erfahrungen aus der italienischen Nationalmannschaft mit Simone und Marco, der seit Saisonbeginn für Zweitligist 1. VfL Potsdam spielt.

Bei der EM 2026 am Ball

Bei der Europameisterschaft vom 15. Januar bis zum 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen werden sie dann gemeinsam für ihr Heimatland spielen. Es ist die erste EM-Teilnahme für Italien seit 28 Jahren. Und auch der Schweizer Misha Kaufmann wird garantiert genau drauf schauen.

Stuttgart

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23 TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31.

Termine

TBV Lemgo Lippe – TVB (12. Oktober, 16.30 Uhr), TVB – Füchse Berlin (19. Oktober, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (23. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (26. Oktober, 15 Uhr), TVB – SG Flensburg-Handewitt (5./6. November/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB (13. November, 19 Uhr), TVB – GWD Minden (20. November, 19 Uhr), HC Erlangen – TVB (28. November, 19 Uhr), TVB – HSG Wetzlar (4. Dezember, 19 Uhr), TVB – SC DHfK Leipzig (7. Dezember, 19 Uhr). (jüf)