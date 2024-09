Die drei württembergischen Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart, Frisch Auf Göppingen und SG BBM Bietigheim sind im DHB-Pokal-Achtelfinale vertreten, genauso Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten. Wir präsentieren die zeitgenauen Ansetzungen.

Jürgen Frey 10.09.2024 - 13:02 Uhr

Seit fast zwölf Jahren wartet Frisch Auf Göppingen auf ein Heimspiel im DHB-Pokal. Am 24. Oktober 2012 verlor der Handball-Bundesligist in eigener Halle gegen den SC Magdeburg mit 35:37 nach Verlängerung. Seitdem müssen die Grün-Weißen immer auswärts ran – so auch im diesjährigen Achtelfinale, das nun zeitgenau terminiert wurde. Die Mannschaft von Trainer Ben Matschke tritt am 2. Oktober (19 Uhr) bei Supercup-Gewinner Füchse Berlin an. Ein klein wenig Mut für eine Überraschung macht die vergangene Bundesligasaison, als Frisch Auf beim 29:29 einen Punkt aus dem Fuchsbau entführte.