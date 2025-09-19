TVB Stuttgart gegen Frisch Auf: Starke junge Wilde – schwache Kulisse

Als der öffentliche Teil vorbei war, wurde Misha Kaufmann deutlicher: „Wenn das ein Siebenmeter war, fress ich einen Besen“, sagte der Trainer des TVB Stuttgart eine halbe Stunde nach Ende des Handball-Derbys gegen Frisch Auf Göppingen. Der strittige Siebenmeter, den der Schweizer ansprach, hatte Marcel Schiller nervenstark mit der letzten Aktion des Spiels zum 28:28 (13:13) verwandelt. Für ihre Entscheidung hatten die Schiedsrichter den Videobeweis zu Rate gezogen.

Kaufmann hin- und hergerissen Natürlich war Kaufmann enttäuscht darüber, dass sein Team einen 24:21-Vorsprung (48.) nicht ins Ziel brachte. Doch der Kampf und der Wille beeindruckten ihn. Deshalb war er hin- und hergerissen: „Ich kämpfe heute bewusst gegen mein Gefühl und bin sehr stolz auf meine Jungs – wie sie gekämpft haben, wie sie die Ausfälle immer wieder kompensiert haben.“

Der 18-jährige Linus Schmid (li.) verteidigt gegen Ludvig Hallbäck. Foto: imago/Lobeca

Samuel Röthlisberger (Daumen-OP) und Gianfranco Pribetic (Rippenverletzung) konnten kurzfristig nicht spielen. Da Kaufmann ohnehin so gut wie immer auf vier Rückraumspieler setzt, wirkte sich dies vorne kaum aus. Doch in der Abwehr fehlten damit wichtige Alternativen. Die Problematik verschärfte sich nach der Roten Karte für Jonas Truchanovicius (16. Minute). So feierte im Laufe des Derbys neben Kreisläufer Max Heydecke auch Rückraumspieler Linus Schmid (beide 18) sein Bundesligadebüt und Kaufmann schwärmte: „Ich muss schon sagen: Chapeau, Linus! Der Junge hat einen einwandfreien Job gemacht als Abwehrspezialist.“

Dass die Region vielversprechenden Nachwuchs aus den eigenen Reihen zu bieten hat, beweist auch Frisch Auf. Im Derby sogar in entscheidenden Situationen. Keeper Julian Buchele (21) hielt beim 22:24-Rückstand einen Siebenmeter von Kai Häfner (11/6 Tore). Oskar Neudeck (23) warf in der Crunchtime zwei enorm wichtige Tore , und Elias Newel (21) holte den entscheidenden Siebenmeter heraus. „Ich bin mega stolz, wie meine junge Mannschaft in dieser Saison Rückschläge wegsteckt“, sagte Trainer Ben Matschke.

Frisch Auf auswärts ungeschlagen

Schon bei GWD Minden (28:28 nach 25:27), beim HC Erlangen (29:28 nach 17:20) und gegen den SC DHfK Leipzig (24:24 nach 18:23) punktete Frisch Auf – und ist dadurch mit 4:2 Punkten auswärts noch ungeschlagen. Zum Vergleich: Im Vorjahr lautete die Bilanz in fremden Hallen 5:29 Zähler.

Bleibt noch das Thema Zuschauerresonanz: 4126 Besucher sind für ein Derby enttäuschend. Für TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt aber keine überraschende Zahl: „An Donnerstagabenden, wenn alle aktiven Handballer trainieren, hatten wir im September selten mehr Besucher. Erfahrungsgemäß zieht die Zuschauerresonanz nach dem Volksfest auf dem Wasen an.“ Um auf den Vorjahresschnitt von 5050 zu kommen, muss sich noch einiges tun. Denn zu den ersten beiden Heimspielen kamen nur 4023 (gegen HSV) und 3741 (gegen Bergischer HC) Zuschauer – allerdings in den Sommerferien.

Saison 2025/26

TVB Stuttgart

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23 TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB (25. September, 19 Uhr), TV Emsdetten – TVB (2. Oktober, 19 Uhr/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen (5. Oktober, 18 Uhr), TBV Lemgo Lippe – TVB (12. Oktober, 16.30 Uhr), TVB – Füchse Berlin (19. Oktober, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (23. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (26. Oktober, 15 Uhr), ThSV Eisenach – TVB (13. November, 19 Uhr), TVB – GWD Minden (20. November, 19 Uhr), HC Erlangen – TVB (28. November, 19 Uhr), TVB – HSG Wetzlar (4. Dezember, 19 Uhr), TVB – SC DHfK Leipzig (7. Dezember, 19 Uhr).

Frisch Auf Göppingen

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG (28. September, 15 Uhr), FAG – SC DHfK Leipzig (1. Oktober, 19 Uhr/DHB-Pokal, zweite Runde), FAG – TSV Hannover-Burgdorf (4. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – FAG (9. Oktober, 19 Uhr), FAG – VfL Gummersbach (12. Oktober, 18 Uhr), FAG – Bergischer HC (17. Oktober, 19 Uhr), HSG Wetzlar – FAG (23. Oktober, 19 Uhr), FAG – HSV Hamburg (13. November, 19 Uhr), THW Kiel – FAG (22. November, 20 Uhr), FAG – MT Melsungen (29. November, 19 Uhr), SC Magdeburg – FAG (7. Dezember, 18 Uhr). (jüf)