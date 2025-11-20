Nach acht sieglosen Bundesligaspielen schlägt der TVB Stuttgart Aufsteiger GWD Minden souverän mit 35:26. Der überragende Torben Matzken hofft, dass das der Befreiungsschlag war.
20.11.2025 - 21:16 Uhr
Eines hatte Handball-Bundesligist TVB Stuttgart schon vor dem Schlüsselspiel gegen GWD Minden geklärt: Linkshänder Achilleas Toskas wird bis zum Saisonende an den französischen Erstligisten Chambery Savoie Mont Blanc Handball ausgeliehen. Der 21-jährige Grieche passte offenbar nicht ins Spielsystem von Trainer Misha Kaufmann und kam so gut wie nicht zum Einsatz.